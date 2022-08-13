«Белфарм» влилась в «Остров здоровья» 1 13.08.2022, 21:17

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Фармацевтический рынок не выдержал последних вызовов в виде санкций.

Достаточно консервативная конфигурация фармацевтического бизнеса страны, немного пошатнувшаяся под «делом медиков», не выдержала последних вызовов в виде санкций, разрыва логистических цепочек и падения покупательной способности. В результате за последние месяцы рынок покинул первопроходец частной дистрибьюции и розницы. И это, по прогнозам аналитиков, только начало процесса глобальных изменений в отрасли, пишет OfficeLife.

Важной их частью является консолидация: часть игроков столкнулась с проблемами при расчетах с поставщиками и вынуждена сегодня объединяться с теми, кому задолжала, или с теми, кто чувствует себя относительно устойчиво.

Без родоначальника

Именно так поступили владельцы первого в истории Беларуси независимого фармдистрибьютора и ретейлера — компании «Белфарм».

Ее учредитель Андрей Щебров вместе с немецким партнером Дирком Трендле стали пионерами частного фармацевтического рынка Беларуси, в начале 90-х завозя в республику лекарства немецких производителей Schering, Berlin-Chemie и Merck. Весной 1992 года «Белфарм» открыла в Минске первую коммерческую аптеку на территории Беларуси по адресу ул. Я. Коласа, 43. Кроме лекарств в ней продавалась косметика корпораций Henkel и Schwarzkopf.

Расцвет «Белфарма» пришелся на конец 90-х — начало 2000-х, в которых компания поучаствовала в ооновской программе по обмену продовольствия и лекарств на иракскую нефть. Еще в 2010 году аптечная сеть Щеброва и Ко занимала второе место после государственной системы «Фармация» по числу точек продаж.

Но в последнее десятилетие ее потеснили более агрессивные игроки, сделавшие ставку на развитие брендированных сетей. В 2020-м, например, сеть «Белфарм» уже не входила даже в десятку крупнейших розничных бизнесов, а еще раньше выпала из числа ведущих дистрибьюторов.

По информации источников журналистов, компания задолжала своим поставщикам несколько миллионов долларов и предложила свои точки в счет погашения долга. Переговоры велись с несколькими крупными сетями, но удалось договориться с новичком — сетью «Остров здоровья» drogery-ретейлеров Виктора и Оксаны Ромук. На официальном сайте «Острова здоровья» фигурируют несколько десятков аптек, операторами которых являются бывшие компании группы Андрея Щеброва: «Белфарм-Центр», «Евроаптека», «Адвантфарма», «Росфарм» и др.

По информации источников на рынке, уход «Белфарм» — начало процесса консолидации в этой нише. В ближайшее время, скорее всего, станет известно о новых слияниях и поглощениях с участием компаний из первой десятки: сегодняшние вызовы оказались для некоторых из них неподдающимся разрешению испытанием.

И без латвийцев

Присоединение «Островом здоровья» аптек «Белфарма» вывело эту сеть в группу лидеров розничного рынка страны — в нее входят игроки, число торговых точек у которых превышает 100.

К ним до недавних пор относилась болгарская фармацевтическая компания Sopharma, которая совместно с партнерами из латвийской дистрибьюторской компании Briz создала четвертую по величине аптечную сеть Беларуси.

Владельцем Sopharma является один из самых богатых бизнесменов Болгарии Огнян Донев. Он начал инвестировать в дистрибьюторский и розничный фармацевтический бизнес в Беларуси в конце 2000-х и довел сеть, которая объединена под брендами «Альфа-аптека», «Доктор До» и «Доктор А», до 150+ торговых точек. Они работали в Минске и во всех областях и управлялись около 15 самостоятельными компаниями.

Как следует из недавно опубликованного годового отчета Sopharma Group, в течение прошлого года она выкупила долю своих партнеров в Briz и, соответственно, в зависимых от нее розничных компаниях в Беларуси. В конце 2021 года, правда, Sopharma Group вышла из фармдистрибьютора и аптечных компаний. По данным Единого государственного регистра, основным владельцем управляющей компании бывшей болгарской сети «Брититрейд» теперь является латвийская фирма «БАХ». Но ее конечный бенефициар вновь из Болгарии.

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