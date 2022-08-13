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17-летний румын Давид Попович установил рекорд мира на 100 метров кролем

  • 13.08.2022, 21:21
17-летний румын Давид Попович установил рекорд мира на 100 метров кролем

Пловец стал лучшим на ЧЕ по водным видам спорта в Риме.

Румынский пловец Давид Попович установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Риме, пишет pressball.by.

17-летний Попович преодолел дистанцию за 46,86. Второе место занял венгр Криштоф Милак (47,47), третье — итальянец Алессандро Миресси (47,63).

Попович побил мировой рекорд бразильца Сезара Сьелу Фильо (46,91), установленный на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года в Риме.

Этот период называют «эрой резиновых комбинезонов», существенно поднимавших тело в воде, что положительно влияло на скорость прохождения дистанции. Впоследствии эти костюмы были запрещены ФИНА.

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