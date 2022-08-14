Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО 14.08.2022, 1:00

Ранее протоколы одобрил французский парламент.

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Сообщается, что Макрон подписал протоколы о ратификации, которые одобрил французский парламент 2 августа.

- Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Напомним, на этой неделе протоколы по Швеции и Финляндии также подписал президент США Джо Байден. Для завершения процесса необходима ратификация протоколов всеми 30 странами-участницами НАТО.

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