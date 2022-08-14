Сколько сейчас стоят участки в Минской районе? 14.08.2022, 3:00

Космические цены за участки уходят в прошлое.

12 августа состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Участникам было предложено 28 лотов. Торги прошли по 9 участкам. На 6 наделов было подано по одному заявлению. На остальные лоты заявок не поступило, пишет realt.by.

Колодищанский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка. Один из них № 3 расположен в аг. Колодищи, на ул. Алмазной. На лот было подано самое большое количество заявок — 6, однако один участник не прошел регистрацию. По нынешним временам, в условиях заметного спада на рынке покупательской активности, это неплохой результат. Участок насчитывает 12 соток и оснащен электричеством и газом. Не испугала участников торгов и начальная цена на лот. Она тоже была самой высокой из всех предложений на аукционе — 65 000 рублей. В ходе торгов цена на лот поднялась до 153 267 рублей, или 59 497 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Второй участок № 4 находится в коттеджной застройке в д. Старина, на ул. Ярославской. Он насчитывает немногим более 14 соток и имеет все коммуникации. Земельный надел пожелали купить 5 человек. При стартовой цене 42 000 рублей лот продан за 67 641 рубль, или 26 250 долларов.

Напомним, что на июльском аукционе участок в этой деревне на ул. Ярославской продан единственному заявителю за 44 100 рублей, или 17 184 доллара США. Начальная цена на лот также составляла 42 000 рублей.

Четыре человека подали заявки на дешевый лот № 3 — участок в д. Щербины Лошанского сельсовета, но один потенциальный участник не зарегистрировался. Надел оснащен только электричеством и насчитывает 13,4 сотки. При начальной цене 7 800 рублей лот удалось реализовать за 32 583 рубля, или 12 644 доллара.

Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион 4 участка. Один из них расположен в д. Богушово, 3 — в аг. Хатежино. Торги прошли только по участкам в агрогородке. Два соседних участка на ул. Будавников были выставлены на аукцион за 45 000 рублей каждый. Они не имеют коммуникаций. На участок № 13 подали 4 заявления, на участок № 14 — 3 заявки. Лоты проданы за 103 500 рублей, или 40 166 долларов, и 97 000 рублей, или 37 643 доллара, соответственно. Участок № 13 на ул. Широкой также не оснащен коммуникациями, насчитывает 9,5 сотки. При стартовой цене 40 000 рублей лот продан за 66 000 рублей, или 25 613 долларов.

Из 2-х участков, которые выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет, торги прошли только по одному в д. Городище. Земельный надел насчитывает 15 соток, имеет все коммуникации и был предложен участникам торгов за 55 000 рублей. За лот боролись 2 человека. Участок продан за 73 205 рублей, или 28 409 долларов.

Не заинтересовали людей и дешевые участки в Шершунском сельсовете. Они были предложены по самым низким ценам — за 5 900 и 5 100 рублей соответственно. Земельные наделы оснащены только электричеством. Торги прошли лишь по одному участку в д. Курневичи. На лот было подано 2 заявки.

Кстати, не было проявлено большого интереса к дешевым участкам в Шершунском сельсовете и на июльском аукционе. Тогда на 2 надела в деревнях Дашки и Жуки претендовали по одному заявителю.

Из 7 участков, которые выставлял на сегодняшний аукцион Михановичский сельсовет, лишь один заинтересовал одного человека. Он расположен в д. Котяги. На остальные лоты заявок не было.

Ни одного заявления не поступило и на участки в д. Селюты и аг. Семково Папернянского сельсовета. К слову, в прошлом месяце на участки в этих населенных пунктах было подано по одной заявке.

По одному заявлению на сегодняшний аукцион было подано на 3 участка в д. Ключники Острошицко-Городокского сельсовета.

Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

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