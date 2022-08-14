В Иерусалиме у Стены плача обстреляли автобус 14.08.2022, 8:03

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Ранены семь человек

Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестные обстреляли автобус. Об этом в воскресенье, 14 августа сообщила газета Times of Israel, ссылаясь на медиков.

Всего ранены семь человек (среди них шесть мужчин и одна женщина). Из них двое находятся в тяжелом состоянии, еще пять получили ранения средней и легкой тяжести.

По данным СМИ, нападавший скрылся. На месте работают экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

«Большое количество полицейских прибыло на место происшествия и приступило к охране района, расследованию дела и розыску подозреваемого, который скрылся», - сообщили в полиции.

По данным газеты, выстрелы велись по автобусу на дороге возле Западной стены и на стоянке возле гробницы царя Давида.

Предварительная версия произошедшего - теракт.