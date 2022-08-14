Назван абсолютный лидер в гонке за пост премьер-министра Великобритании 4 14.08.2022, 8:12

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За политика готовы отдать голоса 61% членов Консервативной партии.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на 22 процента опережает экс-канцлера Казначейства Риши Сунака в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса членов Консервативной партии, проведенный Opinium.

Опрос 450 членов партии, которые решили, как они будут голосовать на продолжающихся выборах руководства, показал, что Трасс набирает 61%, а Сунак - 39%.

Агентство отмечает, что главными причинами поддержки Трасс стали неприязнь к Сунаку, большее доверие к главе МИД и верность Борису Джонсону.

Общий объем выборки, включая тех, кто не выразил предпочтения при голосовании, составил 570 человек. Менее трети из них, 29%, заявили, что уже проголосовали, а еще 47% сказали, что приняли решение. Только 19% сказали, что еще могут изменить свое решение.

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