В России хакеры сломали ТВ и показывали уничтоженную военную технику 1 14.08.2022, 8:16

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Акция прошла в день военно-воздушных сил Российской Федерации.

В Алтайском крае РФ неизвестные сломали кабельное ТВ и в день военно-воздушных сил России крутили информацию о погибших россиянах в войне с Украиной, показывали кадры с разбитой российской военной техникой. Об этом сообщил Тelegram-канал СтратКом ВСУ, опубликовав соответствующую видеозапись.

На кадрах видно, что на экране телевизора указано, что по состоянию на 12 августа потери ВВС России составили более 400 единиц авиации и более тысячи военных.

«Из-за преступной халатности на аэродроме в Крыму существенно ослабла авиация флота, ВВС России потеряли по меньшей мере (далее неразборчиво - ред.) самолетов и позиции в тылу», - указано в титрах к видео.

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