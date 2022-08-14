Археологи нашли скульптуры таинственной цивилизации ольмеков 14.08.2022, 9:00

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Ученые обнаружили вырезанные из камня головы гигантского размера.

Работники исследовательского центра INAH Tabasco в Мексике нашли два старинных барельефа, которые ранее были неизвестны науке. После проведения первого исследования, было установлено, что скульптуры сделали мастера, которые относились к загадочной цивилизации ольмеков.

Об этом сообщает Bienvenidos al INAH.

Национальный институт антропологии и истории Мексики предоставил краткий отчет об исследовании и его результатах. Древние памятники являются изображениями местных правителей. Артефакты были изготовлены во времена позднего ольмекского периода – в 900-400 годах до нашей эры.

Обнаружили специалисты данные барельефы в штате Табаско на территории современного муниципалитета Теносик. Обратить внимание стоит на то, что обнаружена находка была теми экспертами, которые занимаются изучением культуры майя. Ольмеки, как принято считать, пришли в Мезоамерику до того, как зародилась цивилизация майя. Данные культуры в определенное время пересекались между собой, но затем по неизвестной причине ольмеки исчезли.

На сегодняшний день о народе известно очень мало. Обратить внимание стоит на то, что самыми популярными артефактами, которые после себя оставили ольмеки, считают барельефы огромного размера. Чаще всего они вырезали с камней портреты правителей. Это были головы гигантского размера. Последние обнаруженные скульптуры были изготовлены из известняка. Диаметр каждого изделия достигает 1,4 метра.

В верхней части скульптуры присутствует диадема из четырех початков кукурузы. В центре можно увидеть «олькмекский крест». Это глиф, который обозначает одежду людей, относящихся к элите. Кроме того, знак имеет прямое отношение к культу ягуара.

Особенностью древних скульптур есть то, что их руки скрещены на груди. Также на скульптурах четко заметен «кричащий рот», что ассоциируется с рыком ягуара. Вес каждого артефакта достигает 700 килограмм. В ближайшее время находки собираются передать в фонды Музея археологической зоны Помоны в Теносике.

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