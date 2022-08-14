«Цены — кошмар! Одно мороженое стоит как у нас четыре» 13 14.08.2022, 9:09

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Белоруска впервые съездила на отдых в Россию и была шокирована.

Жительница Барановичей Екатерина Завистович привыкла каждый год отдыхать на Черном море в Украине. Но с началом войны единственным доступным направлением для девушки оказалась Россия. Чего стоил отдых там и с какими впечатлениями вернулась, Екатерина рассказала Intex-press.

Екатерина Завистович провела отпуск-2022 на берегу Азовского моря в российском городе Ейск.

Ездить летом к морю для жительницы Барановичей Екатерины Завистович стало традицией: сначала родители возили ее туда, сейчас она сама мама и возит к морю свою дочь.

— Каждый год я ездила в Украину, так как Турция и Египет не по нашему карману. Больше всего нравилась Затока: там море чище, очень красивая набережная, есть куда сходить, — вспоминает горожанка. — Всегда выбирала последние даты июня, так как и море уже прогретое, и дешевле, ведь с первых чисел июля ценник поднимается.

Но в этом году война в Украине заставила Екатерину изменить многолетней традиции и искать альтернативные варианты бюджетного отдыха. Их оказалось немного.

— Был вариант Грузия, нам с ребенком с трехразовым питанием и экскурсиями выходило около 630 долларов, но все упиралось в длительность поездки: на автобусе туда приезжаешь только на четвертый день! — рассказывает Екатерина.

До российского Ейска, который находится на берегу Азовского моря, ехать было гораздо ближе — 24−28 часов, а по деньгам выходило примерно то же самое. Поэтому горожанка выбрала этот вариант и впервые в жизни поехала на отдых в Россию.

«Многие боялись, что рядом Украина»

Путевку Екатерина покупала в минском турагентстве. Ехали на автобусе из Минска, дорога в общей сложности заняла около 31 часа. В принципе, говорит Екатерина, поездка была более-менее комфортной, за исключением пары нюансов.

— Примерно каждые 3,5 часа мы останавливались на заправках. И когда мы уже были на территории России, оказалось, что на некоторых заправках туалеты платные, о чем нас никто не предупредил. Всех это возмутило, потому что российские деньги у людей были, но только крупные, а доллары в России брать никто не хочет. Приходилось друг у друга одалживать, — говорит горожанка.

База отдыха Екатерине понравилась, хотя номер у нее был эконом-класса без кондиционера.

— Нам попался шикарный номер, 10 минут ходьбы до моря. Все 10 дней погода была теплая, море — топленое молоко, в воде — ни медуз, ни водорослей, идеально чисто. Многие боялись, что рядом Украина, тем более, в Ейске находится морской порт. Самолеты летали, но все было спокойно, — говорит горожанка.

«Цены — кошмар»

А вот что Екатерине не понравилось в Ейске, так это цены. Она привыкла, что тех 250−300 долларов, которые она обычно брала с собой, в Украине хватало не только на полноценное питание и развлечения, но и на то, чтобы одеться-обуться и домой что-то привезти.

— Цены — кошмар! Одно мороженое там стоит как у нас четыре. Я думала себе купальник обновить, так там он стоит 110 рублей на наши деньги! — рассказывает Екатерина. — Мы такого не ожидали. В итоге деньги у нас пошли только на еду.

Причем, отмечает Екатерина, питались они в Ейске очень скромно.

— На обед мы ходили в столовую, мне с ребенком пообедать выходило рублей 20−25 (и это еще приемлемая цена). А завтрак и ужин готовили сами. По мясному там вообще караул: колбасы и сосиски несъедобные, в них мяса, наверное, вообще нет. Молочка тоже невкусная. Покупали молодую картошку, салатики делали. Как-то перекантовались, — вспоминает горожанка.

Больше всего Екатерину расстроило, что в эту свою поездку на море она не смогла поесть морепродуктов: их попросту не было.

— Когда мы в Украину ездили, там и на пляже, и в каждом закоулке всевозможные морепродукты и рыбу продавали. И я всегда ждала поездки на море, чтобы всего этого вдоволь поесть. Здесь ничего этого не было, хотя рядом лиман и там ловят креветок. Куда это все девается, непонятно, — говорит туристка.

«В больнице тараканы кишели»

Самым «незабываемым» для девушки стал последний день отдыха, когда ее дочь неожиданно оказалась на койке местной больницы.

— За день до отъезда у ребенка началась рвота, которую мы не могли остановить. Когда скорая привезла нас в больницу, услышали: «Ну что, нашей водички морской попробовали?» Попав в больницу, мы были в ужасе: тараканы кишели, ребенок боялся в туалет сходить! Сама больница тоже какая-то «довоенная», хотя город немаленький, тем более курортный, — вспоминает Екатерина.

Тем не менее за лечение с горожанки денег не взяли, а состояние девочки врачи стабилизировали, так что Екатерина и ее дочь вовремя смогли вернуться домой. Уже по возвращении в Беларусь те же симптомы, что были у дочери, проявились у ее мамы, а потом и у всех близких, которые с ними общались по приеду.

— Так мы поняли, что какую-то заразу оттуда притянули. Такое у нас в первый раз, — говорит Екатерина.

Так как база отдыха горожанке понравилась, она на всякий случай взяла у хозяев номера телефонов (она подсчитала, что если возвращаться в Ейск «дикарями», можно сэкономить около 150 долларов). Но, говорит девушка, если бы у нее был выбор, она бы поехала только в Украину.

— Когда едешь на отдых, хочется куда-то сходить и что-то увидеть. А в Ейске кроме парка и аттракционов больше нет ничего. Хотелось чего-то купить, чего-то привезти, но за счет ценников, которых не ожидали, мы не смогли себе это позволить, — резюмирует туристка.

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