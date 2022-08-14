Что ждет Путина после поражения в Украине

Что ждет Путина после поражения в Украине2
- Марк Арнольд, 24tv.ua
- 14.08.2022, 9:32
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У российских олигархов есть план, как заменить главу Кремля.
Русские и Путин точно сделали выводы из войны в Афганистане, которой не выдержал СССР и распался. Я думаю, что Путин проигрывает войну против Украины и его отстранят от власти, начнутся реформы. Путин начал эту войну, чтобы удержать свое политическое влияние. Это была его первоочередная цель.
Когда диктатор начинает войну, он мобилизует пропагандистскую машину и его популярность растет. Поддержка путина терпит крах, когда он проигрывает войну. Затем он потеряет и поддержку олигархов. Потому Путин продолжает войну.
Даже если будет прекращение огня, это будет временная мера. Путин не хочет давать Украине время трансформировать армию с помощью современного западного вооружения и учений от специалистов НАТО.
Даже если будет временное прекращение огня, то только для того, чтобы Путин мог переформировать войско или сделать ротацию. Но это не продлится долго, и он не будет давать Украине время на перевооружение.
Кажется, силовики Путина даже сильнее российской армии. Но я уже упоминал о роли олигархов и сценарии победы Украины. И я верю, что у русских богачей есть план по тому, как заменить путина.
Марк Арнольд, бригадный генерал армии США в отставке, 24tv.ua