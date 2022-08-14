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Неизвестные разрисовали военную технику, выставленную в центре Борисова

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  • 14.08.2022, 9:43
  • 3,376
Неизвестные разрисовали военную технику, выставленную в центре Борисова

Испорчены по меньшей мере три экспоната.

Экспонаты военной техники, выставленные в сквере в борисовском центральном сквере, кто-то разрисовал и поцарапал. Как сообщает местная газета, ссылаясь на чиновников ЖКХ, испорчен внешний вид по меньшей мере трех экспонатов.

Однако камеры видеонаблюдения, установленные на зданиях вокруг сквера, не смогли зафиксировать людей, которые разрисовали технику. Предполагают, что это сделали дети или подростки.

ЖКХ уже привлекло для устранения надписей военнослужащих 814-го центра техобеспечению военных частей, базирующихся в Борисове. Также руководство ЖКХ намерено обратиться к районной администрации с просьбой улучшить видеонаблюдение за зоной отдыха в сквере.

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