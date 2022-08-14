Что будет, если есть горчицу каждый день: медики удивили ответом 14.08.2022, 9:53

Продукт является богатым источником минералов, фолиевой кислоты и витамина А.

Компания Tracklements совместно с учеными из Университета Кардиффа провела исследование, в результате которого выяснилось, что употребление 10 граммов горчицы из зерен (это примерно чайная ложка) эффективно снижает холестерин в крови.

Об этом пишет издание Express.

Всего за три месяца у 86% испытуемых участников стало наблюдаться существенное снижение уровня холестерина. У 64% участников снизился уровень холестерина, в среднем на 10%. Это указывает на многообещающую тенденцию к снижению уровня холестерина у людей с высоким риском развития сердечных заболеваний, инсультов и сосудистой деменции, сообщают ученые.

Также зерновая горчица очень полезна диабетикам и людям, которые находятся в преддиабетическом состоянии. Если есть ее каждый день, она поможет нормализовать уровень глюкозы в крови.

В исследовании рекомендуют употреблять ее в качестве добавки к пище, приправы во время приготовления блюд или как заправку.

Семена горчицы являются богатым источником минералов, таких как кальций, магний, фосфор и калий. Кроме того, они содержат фолиевую кислоту и витамин А. Листья горчицы являются источником необходимых минералов, включая калий, кальций, фосфор, магния, а также клетчатки и витаминов А, К и С.

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