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Бойцов полка Калиновского готовит инструктор с 20-летним опытом службы в спецподразделении ARAS

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  • 14.08.2022, 10:47
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Бойцов полка Калиновского готовит инструктор с 20-летним опытом службы в спецподразделении ARAS

Рассказ специалиста по минно-подрывному делу с позывным «Дед».

Бойцов полка имени Кастуся Калиновского готовит уникальный инструктор по минно-подрывному с позывным «Дед» и огромным опытом службы в спецвойсках.

«Двадцать лет службы в спецподразделении по борьбе с терроризмом ARAS. Десять — в технической разведке пограничных войск. Представляете, какой уникальный опыт передает инструктор с таким послужным списком бойцам полка Калиновского? На занятиях по минно-подрывному делу «Дед» всегда повторяет новобранцам: «Главное - не спешить и никогда не недооценивать соперника», — сообщает пресс-служба полка.

А сколько жизней спасают умения «Деда» на линии фронта, где земля просто напичкана минами, снарядами, растяжками! «Работы много. Страшно, не страшно, но если есть задача - ее нужно выполнять», - говорит «Дед», отправляясь на передовую.

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