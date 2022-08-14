Дмитрий Бондаренко: Мы являемся частью мировой демократической коалиции и мы неизбежно победим 4 14.08.2022, 10:50

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К чему сегодня готовиться белорусам.

К чему сегодня готовиться белорусам, которые хотят освобождения своей страны от диктатуры?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Белорусы немного опаздывают. К сожалению, только в 20-м году народные массы включились в борьбу за лучшую жизнь. Но не было понимания, не было опыта, как действовать, особенно, когда многие белорусские лидеры оказались в тюрьме. С новой горячей фазой российской агрессии в Украине ситуация поменялась. И я, как человек, который многие годы выступал за ненасильственное сопротивление, сегодня говорю, что смена власти в Беларуси может произойти только военным путем и в результате совместных действий белорусов и наших союзников в Украине, а также странах НАТО.

Мы имели возможность в течение многих лет ненасильственным путем сменить власть. Как это, например, сделали демократы в Словакии, в Сербии, в Украине во время «Оранжевой революции», в Грузии, в Кыргызстане, Армении и других странах, в Молдове той же самой. Белорусы упустили этот момент. Сегодня же мы — часть глобальных процессов, часть региональных процессов. И слишком уже Путин и Лукашенко закусили удила. Теперь смена власти может произойти только военно-политическим путем. Я понимаю, как сложно об этом даже думать.

Но с другой стороны, знаю из разговоров с представителями полка Калиновского, что тысячи белорусов обращаются к ним, хотят попасть любым путем в Украину и ждут, когда начнется освобождение нашей страны. И белорусские мужчины изнутри поддержат этот освободительный поход. А более активная часть, мы знаем, уже занимается партизанскими акциями, которые весьма схожи с тем, что происходит в Крыму, на оккупированных территориях Херсонщины, Харьковщины, Запорожья, где люди ведут не только информационную работу против захватчиков, но и совершают более активные действия.

Мы не одни, мы часть золотого миллиарда цивилизованного мира, который хочет жить по-современному, хочет жить по-человечески, если пафосно говорить — в соответствии с принципами гуманизма. Мы вместе со странами, которые борются против диктаторских, фашистских режимов, таких как режимы Лукашенко и Путина. И так как мы являемся частью мировой демократической коалиции, мы неизбежно победим.

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