Террорист Гиркин ответил на слухи о своем задержании в Крыму 10 14.08.2022, 11:15

7,626

Игорь Гиркин

фото: t.me/kazansky2017

Скандального экс-главаря боевиков «ДНР» действительно не пустили в Херсонскую область.

Бывший «министр обороны» террористической «ДНР» Игорь Гиркин (кличка Стрелок) прокомментировал информацию о своем задержании.

В Telegram российский террорист прокомментировал ранее появившиеся сведения о том, что он был задержан в Крыму при попытке попасть на оккупированную РФ часть Украины, сообщает «Главред».

Он не опроверг информацию о том, что был задержан, а лишь заявил, что не попал в КПЗ.

В то же время Стрелков подтвердил информацию о том, что воевать в Украину его не пустили.

В то же время Гиркин добавил, что на фронт он рано или поздно попадет.

Напомним, в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».