ВСУ окружают: группировка РФ на правом берегу Днепра близка к провалу 4 14.08.2022, 11:30

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Эксперт рассказал, сколько еще оккупанты смогут продержаться в Херсонской области.

ВСУ уничтожила на Херсонщине мосты, которыми российские оккупанты переправляли боеприпасы, технику, топливо и продовольствие захватчикам на правобережье оккупированной части Херсонской области.

Теперь россияне осуществляют снабжение понтонными паромами, однако того, что удается перевезти таким образом, оккупантам явно недостаточно. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Если они не определятся до конца этой недели, что им делать: садиться в оборону или наступать, то на следующей неделе, я думаю, мы будем наблюдать полный разгром логистики этой группировки и она начнет слабеть», – говорит эксперт.

По его словам, оккупанты могут пойти на то, чтобы навести понтонные переправы через Днепр и перебросить эти 10 батальйонно-тактических групп, которые они держат в треугольнике Токмак-Мелитополь-Энергодар. Однако если они попытаются это сделать, ВСУ будут уничтожать эти понтонные переправы.

«Или эта группировка начнет просаживаться в плане обороноспособности. И тогда у нас появится шанс продвижения вперед», – отмечает Жданов.

Ранее сообщалось, что ВСУ 12 августа разрушили последний мост возле Каховской гидроэлектростанции. По нему российские войска переправляли свою технику на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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