Украинские бойцы на Донбассе за одно утро уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов 14.08.2022, 11:47

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Воины 14-й бригады ВСУ показали яркое видео боя.

Украинские военные опубликовали кадры уничтожения трех российских бронемашин. Вместе с тем бойцы ликвидировали и 25 оккупантов.

Об этом сообщает в Facebook 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

«Удачный день - это когда уничтожили 3 БМП противника и смешали с землей около 25 врагов! У Княжеской пехоты утро на Донбассе начинается не всегда с кофе», - говорится в описании под видео.

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