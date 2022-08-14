Полковник ФСБ: Путин измотан и хочет предложить «компромисс» 11 14.08.2022, 11:58

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Глава Кремля уже не может готовить новых наступлений в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Он измотан и ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне.

Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, передает 24 канал.

По словам Гудкова, Путин может предложить Украине «компромисс» – что якобы он отдаст оккупированные ныне Херсон и часть Запорожской области, но чтобы Украина согласилась отдать Крым и Донбасс и сделать беспрепятственный проход к оккупированному украинскому полуострову.

«Отдайте нам Донбасс, сделайте беспрепятственный проход в Крым, зафиксируйте, что Крым наш, и на этом мы подпишем все мирные соглашения». Я думаю, что его даже это устроит», – говорит Гудков.

При этом он сам отметил, что Украину и украинский народ такой так называемый «компромисс» точно не устроит, и на это никто не согласится.

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