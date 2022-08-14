закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 12:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ФСБ: Путин измотан и хочет предложить «компромисс»

11
  • 14.08.2022, 11:58
  • 4,360
Полковник ФСБ: Путин измотан и хочет предложить «компромисс»

Глава Кремля уже не может готовить новых наступлений в Украине.

Глава Кремля Владимир Путин уже больше не готовит новых наступлений в Украине. Он измотан и ему сейчас нужен мир, а не пауза в войне.

Поэтому для него сейчас единственной целью является завершить войну, не проиграв ее, чтобы он мог предъявить своему обществу хоть какую-то победу. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, экс-полковник ФСБ Геннадий Гудков, передает 24 канал.

По словам Гудкова, Путин может предложить Украине «компромисс» – что якобы он отдаст оккупированные ныне Херсон и часть Запорожской области, но чтобы Украина согласилась отдать Крым и Донбасс и сделать беспрепятственный проход к оккупированному украинскому полуострову.

«Отдайте нам Донбасс, сделайте беспрепятственный проход в Крым, зафиксируйте, что Крым наш, и на этом мы подпишем все мирные соглашения». Я думаю, что его даже это устроит», – говорит Гудков.

При этом он сам отметил, что Украину и украинский народ такой так называемый «компромисс» точно не устроит, и на это никто не согласится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников
По боевому духу РФ нанесен мощный удар
По боевому духу РФ нанесен мощный удар Иван Яковина