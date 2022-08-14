Крупный белорусский банк полностью прекратил популярные денежные переводы 14.08.2022, 12:06

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Руководство банка отказалось называть причину.

С 15 августа 2022 года «Белагропромбанк» полностью прекращает предоставление услуг по денежным переводам «Золотая Корона». С 13 августа 2022 года оказание соответствующих услуг прекращено в мобильном приложении и интернет-банкинге.

Об этом сообщила пресс-служба «Белагропромбанка».

В чем причина подобного решения и будет ли в перспективе возобновлено оказание названных услуг, в официальном уведомлении банка не сообщается.

В настоящее время с сервисом «Золотая Корона» продолжают работать три белорусских банка - «БСБ Банк», «БТА Банк», «Технобанк».

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