План удался: мышеловка для армии РФ захлопнулась 1 Дмитрий Чернышев, «Обозреватель»

14.08.2022, 12:16

1,442

Дмитрий Чернышев

Значит — котел, потеря южной группировки со всей техникой и тысячи пленных.

В детских шахматах есть такой лайфхак — китайская ничья. Когда один из игроков видит, что проигрывает, он переворачивает доску и сбрасывает все фигуры на пол. Ла ла ла! А никто не проиграл — китайская ничья.

Сейчас Россия видит, что она проигрывает войну. Стал понятен замысел Украины, заранее объявившей о контрнаступлении на Херсон — заманить как можно больше солдат в ловушку и вывести из строя все мосты. План удался, мышеловка захлопнулась. Теперь начнется методичное избиение путинской армии на правом берегу. Ее оставят без ПВО и авиации и начнут выносить высокоточным оружием. Противопоставить этому плану России нечего. Здравствуй, Сталинград.

Добавлю, что армия, которая может маневрировать и отступать, гораздо сильнее армии, которая может только стоять насмерть. Ну вы же понимаете, товарищ генерал, что по политическим причинам наша армия не может сдать «нацистам» Херсон. Значит — котел, потеря южной группировки со всей техникой и тысячи пленных. Насмерть стоять путинские солдаты не умеют и не хотят и быстро начнут сдаваться.

И в этой ситуации путинские генералы не знают, что им делать. Почти все боевые части уничтожены. Пушечным мясом ситуацию не исправить. Ракеты заканчиваются, беспилотники заканчиваются, снаряды заканчиваются, артиллерия заканчивается, ПВО заканчивается, опытные пилоты и танкисты заканчиваются, десант закончился, морпехи закончились, спецназ закончился. Солдат обманывают с обещанными деньгами и желания воевать почти ни у кого нет.

Вполне возможно, что именно для этого в Украину и был послан бывший директор Росатома Кириенко — устроить китайскую ничью, которая обнулит проигранную войну. Один дефолт в мирное время у него за спиной уже есть, может получится устроить и новый дефолт в военное время — взорвать Запорожскую АЭС. Сбросить все фигуры на пол.

Это чудовищная катастрофа! Не время сейчас воевать! Главное — людей спасать! Весь мир в опасности! Ай-ай-ай, какое страшное преступление устроили "нацисты"! Дайте нам передышку скорее.

Дмитрий Чернышев, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».