Медики назвали овощ, резко снижающий уровень сахара в крови 14.08.2022, 12:37

4,112

Оздоровительный эффект объясняются его составом.

Репчатый лук содержит вещества, которые способствуют защите организма от различных болезней, в том числе онкологии и гипертонии.

Медики рекомендуют включать лук в свой рацион для профилактики целого ряда болезней. В частности, этот овощ снижает подверженность диабету, способствует контролю сахара в крови, пишет cursorinfo.co.il.

Оздоровительные эффекты лука объясняются его составом — он содержит в себе массу веществ, которые позитивно влияют на организм. В нем присутствуют белки, углеводы, водорастворимые витамины и минералы в виде селена, кальция и железа.

Также лук богат питательными веществами с уникальной биологической активностью — сернистыми соединениями, флавоноидами, стероидами, полисахаридами, простагландинами и другими. Благодаря этим веществам лук обладает антибактериальными и антиоксидантными свойствами, способен снижать уровень глюкозы, жира и холестерина в крови, рассказали врачи.

Кроме того, они назвали лук полезным для защиты от развития рака. Одно из его соединений, селен, может активировать процесс апоптоза, самоуничтожения злокачественных клеток и препятствует росту новых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».