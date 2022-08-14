Летчики РФ хотят «сдать» свое руководство в международном трибунале 1 14.08.2022, 12:47

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Данные украинской разведки.

Российские летчики собирают подтверждения полученных ими приказов и планируют передать их в международный трибунал над руководством РФ.

Об этом в своем Telegram пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В разведке отметили, что российские оккупанты пытаются скрыть свое участие в совершении преступлений против народа Украины.

«Экипажи самолетов, которые осуществляли пуски ракет по мирным жителям Украины, уже осознают, что руководство российской армии в дальнейшем будет перекладывать ответственность за военные преступления на непосредственных исполнителей. Летчики собирают документальные подтверждения полученных ими приказов, которые в дальнейшем планируют передать в международный трибунал над руководством РФ», - говорится в сообщении.

Также оккупанты из Воздушно-космических сил России «пытаются уничтожать любые доказательства их участия в убийствах мирного населения Украины».

«Осуществляя подкупы и предлагая взятки, оккупанты пытаются удалить сведения о себе из боевых приказов и распоряжений», - отметили в разведке.

Отмечается, что военная разведка Украины обнародует личные данные командного состава 52 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Шайковка, Калужская область) и 121 тяжелого бомбардировочного авиационного полка (Енгельс, Саратовская область) 22 тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (Енгельс), личный состав которых привлекается к нанесению ракетных ударов с самолетов Ту-22М3 и Ту-160 крылатыми ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по городам Украины.

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