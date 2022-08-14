В Енакиево пьяный боевик «ДНР» устроил истерику в автобусе 1 14.08.2022, 13:20

Оккупант жаловался на свое командование.

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области пьяный боевик так называемой «ДНР» устроил истерику прямо в автобусе. Он жаловался на свое командование и пытался вызвать у попутчиков сочувствие, сообщает УНИАН.

Очевидцы пьяной истерики оккупанта сняли все на видео, оно уже появилось в социальных сетях.

Так, боевик зашел в салон общественного транспорта с бутылкой алкоголя. Он распивал спиртное и нецензурно выражался, не обращая внимания на окружающих. Среди пассажиров боевик нашел «собеседника», которому он и начал жаловаться на свою «нелегкую жизнь».

По словам оккупанта, командование отправляет его и других военных «умирать». Ему не нравится, что квазиреспублика захватывает города ценою жизней боевиков.

«Тебе меня не жалко? Таких, как я, не жалко?», - возмущался пьяный оккупант.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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