«В меня въехали, у меня каско, и мне еще доплачивать?!» 5 14.08.2022, 13:44

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История белоруски, которой пришлось внести 200 рублей за ремонт авто.

Нет смысла скрывать: вопросы к страховым возникают регулярно. Во время визитов в отделы урегулирования таких компаний клиентам часто приходится спорить, а порой даже скандалить, доказывая свое право на выплаты. Героиня материала на сайте av.by мало того что внесла деньги за ремонт, который вроде бы покрывала страховка, так еще и через шесть месяцев после расторжения договора полностью оплатила страховку за год. Как так вышло?

«Поставили перед фактом: нужно доплатить около 200 рублей»

История Анны начиналась обычно. Наверное, такая ситуация знакома каждому начинающему водителю. Девушка купила свой первый автомобиль, коим стал Hyundai Accent.

— Я не очень верила в себя как водителя, покупая первую и во всех смыслах дорогую для меня машину. Оформила каско для душевного спокойствия, — вспоминает девушка. — Забегая вперед, скажу: получила неприятный урок и приличную сумму непредвиденных расходов.

— За день до оформления каско притерла ворота передним бампером. На нем осталась маленькая царапина, и на тот момент я решила не красить деталь полностью. Опять же, с расчетом, что водитель я пока неопытный: мало ли в какие еще ворота не впишусь. Думала, лучше покрашу бампер через год, когда буду понимать, что не насобираю новых «косяков». Подобрала краску в тон, замазала царапину локально и благополучно про нее забыла. При оформлении каско меня предупредили, что если что-то случится именно с передним бампером, который уже поврежден мной, то страховка не покроет ремонт. На том и сошлись.

— Первые неприятности начались зимним вечером, когда таксист въехал мне в задний бампер на светофоре. По факту любая страховка покрыла бы ремонт, а в моем случае и замену детали, но я решила воспользоваться каско — не зря же оформляла! Когда все документы были готовы, незадолго до самой процедуры меня поставили перед фактом: за починку у дилера нужно доплатить еще около 200 рублей!

— Оказалось, что причина в закрашенной царапине, поставленной мной еще до страхования! В этом случае страховая не может оплатить такие приятные мелочи, как подбор краски, подготовка кисточек и трудовые часы специалиста, которые у дилера стоят как крыло от самолета, — не скрывает досады Анна. — Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать. На вопрос, почему нельзя предупредить про такие «нюансы» заранее — тогда я могла бы забрать страховую сумму деньгами и делать ремонт не у дилера, — получила невразумительный ответ, мол, клиентов у нас много, за всеми не уследишь. Указали мне на этот пункт в Правилах добровольного страхования. И ничего не сделаешь — плати, клиент.

— Я была расстроена. В меня въехали, у меня каско, и мне еще доплачивать! Думала и вовсе отказаться от починки у дилера, но к тому моменту уже месяц ездила на разбитой машине, а новый бампер был так близко: протяни руку с банковской картой, на которой есть 200 BYN, — и получи. В итоге пошла по пути наименьшего сопротивления, доплатила за ремонт и поверила, что на этом неприятности со страховой закончатся. Но нет.

Потом девушка на несколько месяцев уехала из Беларуси, а машина осталась дома. Так как платежи по каско ежеквартальные, Анна решила приостановить страховку.

— Прочитала в правилах расторжения договора, что, если приостановлены выплаты с моей стороны, договор просто прекращает действовать. На всякий случай решила уточнить этот момент в переписке со специалистом страховой. Полностью удовлетворенная ее ответом, забыла про страховку аж до момента счастливого возвращения домой.

Когда Анна вновь оказалась в стране, на почте ее ждало заказное письмо от страховой компании.

— Естественно, первым делом я изучила Правила добровольного страхования, чтобы проверить, что это за пункт 6.5 такой. И увидела следующее:

— Ничего похожего на указанное в письме в Правилах я не обнаружила. В итоге обратилась к юристам в страховую компанию конкурентов. Уже там мне объяснили, что выданная при оформлении каско книжечка с правилами — старое издание 2017 года. А сейчас действуют новые, в которых действительно есть данный пункт.

— Суть такова: я заключила договор на год с ежеквартальной оплатой, то есть должна сделать четыре оплаты за год. Например, через полгода решила, что не хочу переплачивать за каско. Могу прекратить платежи только в том случае, если компания за период, пока использовалась страховка, ничего мне не возмещала. В моем случае имелся факт выплаты за ремонт, нужно было продолжать платить до конца действия договора. Собственно, это то, как должно быть. Как получилось: я с согласия специалиста перестала платить страховые взносы, соответственно, мой договор со страховой оказался расторгнут. И уже после расторжения меня уведомили, мол, заплати-ка ты полностью за страховку, только действовать она уже перестанет, ты же не вовремя внесла деньги.

— На мой вопрос, почему нельзя было предупредить о том, что в моем случае при расторжении договора все равно придется доплатить все взносы, менеджер ответила, что она не компетентна в этих нюансах. Интересно получается: люди, которые продают услугу за немаленькие деньги, не ориентируются в правилах страхования и вводят клиентов в заблуждение! А с кем же тогда консультироваться по каско?

Забегая вперед, скажу: 483 рубля 8 копеек я внесла. То есть по факту оплатила все взносы по страховому договору на год, из которого полгода моя страховка не действует. И это помимо того, что 200 рублей доплатила за ремонт машины после ДТП, в котором не была виновницей. Что же, опыт стоит очень дорого.

— До сих пор не могу понять, что не так с компанией. Просто некомпетентные сотрудники? Спасибо и на том, что они не хирурги! Свои средства я уже не верну, могу только других убедить быть бдительнее. Учитесь на чужом опыте, чтобы не пришлось платить много лишних денег! — говорит Анна.

Журналисты обратились за комментарием в компанию «Белнефтестрах», где изучили версию произошедшего нашей героини. Там ответили, что региональный офис в Витебске уже проводит расследование данной ситуации.

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