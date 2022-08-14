В Ереване в торговом центре «Сурмалу» прогремел мощный взрыв 4 14.08.2022, 14:39

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Один человек погиб, 20 ранены.

На территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване, предположительно, горит склад фейерверков и салютов, сообщает агентство «Новости-Армении». По предварительным данным, погиб 1 человек, еще 20 ранены.

Видео пожара из соцсетей разместил телеграм-канал издания «КоммерсантЪ».

Взрыв прогремел в одном из зданий оптово-розничного рынка «Сурмалу» менее часа назад, около 12.30 по минскому времени. После него начался пожар. На месте работают около 20 пожарных расчетов.

Возле торгового центра сильное задымление на большой территории, жители близлежащих домов держат окна закрытыми из-за густого дыма.

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