Ученые: Арктика нагревается в четыре раза быстрее остальной планеты 1 14.08.2022, 14:49

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Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Стало известно, когда вместо снега там начнет идти дождь.

С 1979 по 2021 год Арктика нагревалась в четыре раза быстрее остального мира — в среднем 0,75 °C за десятилетие против 0,19 °C в других частях планеты. Предыдущие исследования, сообщавшие о дву- и трехкратных темпах потепления, недооценивали масштабы изменений климата.

Об этом пишет knife.media со ссылкой на Метеорологический институт Финляндии.

По данным экспертов, в некоторых районах Крайнего Севера температура росла еще быстрее. Например, из-за таяния морского льда атмосфера над Баренцевым морем нагревалась в семь раз интенсивнее.

В итоге к концу века Арктика может стать более влажной. Вместо снега там будет идти дождь. Изменится среда обитания животных — часть видов, возможно, мигрирует.

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