закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Арктика нагревается в четыре раза быстрее остальной планеты

1
  • 14.08.2022, 14:49
  • 1,652
Ученые: Арктика нагревается в четыре раза быстрее остальной планеты
Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Стало известно, когда вместо снега там начнет идти дождь.

С 1979 по 2021 год Арктика нагревалась в четыре раза быстрее остального мира — в среднем 0,75 °C за десятилетие против 0,19 °C в других частях планеты. Предыдущие исследования, сообщавшие о дву- и трехкратных темпах потепления, недооценивали масштабы изменений климата.

Об этом пишет knife.media со ссылкой на Метеорологический институт Финляндии.

По данным экспертов, в некоторых районах Крайнего Севера температура росла еще быстрее. Например, из-за таяния морского льда атмосфера над Баренцевым морем нагревалась в семь раз интенсивнее.

В итоге к концу века Арктика может стать более влажной. Вместо снега там будет идти дождь. Изменится среда обитания животных — часть видов, возможно, мигрирует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников