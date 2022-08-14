«И тогда у Путина спросят: за что мы воевали?» 4 14.08.2022, 14:56

4,476

Возврат Херсона или Мелитополя станет катастрофой для кремлевского режима.

После освобождения Вооруженными силами Украины Херсона, Мелитополя и других крупных городов война начнет терять популярность в России, считает советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону.

«Весь российский общественный договор, вся эта истерия стоит только на том, что они постоянно наступают. И у них такой элемент мачизма и исключительности присутствия: «Ну мы же давим. С потерями, но давим же. Постепенно, по 100 метров в месяц, но додавим. Захватим рано или поздно». Как только они терпят первое крупное поражение – например, возврат Херсона, Мелитополя или любого города – это катастрофа. И российская оппозиция, и любой здравый человек говорит, что тренд перелома войны на непопулярную начнется, когда мы возьмем любой город. Потому что понятно: положили 50 тыс. убитыми, но ведь захватили. А когда «хохлы обратно захватили» – за что воевали, простите?» – сказал он.

Арестович выразил уверенность, что «рано или поздно мы все возьмем».

«За месяц – не скажу. За два – уже есть шансы [освободить Херсон]», – заявил советник главы ОПУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».