Военный эксперт о взрывах в Крыму: Это была действительно украинская диверсионная группа 4 14.08.2022, 15:13

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Аналитик CIT оценил вероятность различных версий удара по Новофедоровке.

Военный эксперт Руслан Левиев, сооснователь Conflict Intelligence Team, рассказал о возможных потерях российских войск в результате взрывов на аэродроме в Крыму:

— На данный момент мы готовы говорить точно про восемь уничтоженных самолетов и один, как минимум, серьезно пострадавший.

При этом эксперт отметил, что поврежденных самолетов может быть гораздо больше, так как известно о погибших и раненных гражданских, которые находились далеко от места взрыва, некоторые были в зданиях. Но даже туда прилетели осколки.

— Соответственно из этого можно предположить, что наверняка многие из тех самолетов, которые визуально на спутниковых снимках уцелели, наверное, они получили осколочные повреждения.

Ссылаясь на спутниковые снимки, Левиев высказал мнение о возможных причинах взрывов, при этом он назвал маловероятной версию о ракетном ударе:

— По этим спутниковым снимкам мы склоняемся к версии, что сдетонировал боекомплект, который находился там около самолета. Причем, если посмотреть спутниковые снимки старых времен, в том числе и до взрыва, вы увидите, что ровно на тех местах, где остались на спутниковых снимках такие кратеры, там хранились разные боеприпасы, ракеты, авиабомбы, подвесные топливные баки для самолетов.

Эксперт говорит, что на более детальном снимке заметно, что на каждом отдельном месте, где взорвался боекомплект, заметно множество разного размера небольших кратеров, что, по мнение участников CIT, еще больше подтверждает версию, что была последующая детонация разных боеприпасов.

— То есть это не кратеры от попадания каких-то прилетевших ракет. Это кратеры от взорвавшихся боеприпасов, которые стояли на земле, — заключил Руслан Левиев. Вариант с ракетой не исключен, но тогда речь о сверхточности.

Эксперт отмечает, что речь может идти о дроне-камикадзе, использованном украинскими спецназовцами. Он напомнил об атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе:

— Тоже, казалось бы, далекий тыл. Тем не менее, как-то дрон-камикадзе смог долететь и атаковать офицеров. Более чем вероятна версия, что была действительно какая-то диверсионная группа украинская. Может быть силы специальных операций, которые могли как-то подплыть к побережью Крыма, запустить дрон-камикадзе, атаковать склад боекомплекта.

Как вариант, считает Левиев, боекомплект действительно мог сдетонировать от неосторожного обращения с оружием или с огнем. Такую версию подтверждает богатая история схожих инцидентов в российской армии. Например, в Сирии, когда из-за неосторожного обращения с огнем загорелись все боеприпасы, и было уничтожено несколько боевых вертолетов.

Эксперт отметил, что череда инцидентов, случившихся на значительном расстоянии от ближайших позиций ВСУ, выглядит крайне подозрительно. И тем не менее, расследователи CIT пока склоняются к двум приоритетным версиям: либо неосторожное обращения с огнем или боеприпасами, либо дрон-камикадзе, который был послан диверсионной украинской группой.

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