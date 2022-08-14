Как минчане отдыхают на пляже, где нельзя купаться 14.08.2022, 15:22

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Репортаж с южного берега Чижовского водохранилища.

Площадку на южном берегу Чижовского водохранилища под названием «Жара» официально презентовали в прошлом сезоне. Правда, случилось это в сентябре, когда жаркая погода уже спала. Участок построили на месте соток частного сектора, заложили дорожки и тропинки, травяной берег засыпали песком, чтобы у посетителей возникло ощущение «пляжного отдыха». Эту тему поддерживают лежаки, площадки для пляжного футбола и волейбола, фотозона и разные декоративные элементы. Жаль только, что купаться запрещено, о чем предупреждают таблички, пишет onliner.by.

«Жара» возникла в Чижовке не просто так. «Ежегодно каждый «Зеленстрой» должен обустроить место рекреации возле какого-нибудь водного объекта — такое поручение от города», — так поясняли в районной организации. Изначально предполагалось, что здесь разместятся выездная торговля стритфудом, пункт проката велосипедов (рядом как раз проходит велодорожка). Но пока не сложилось, люди приходят «со своим».

Для детей установили игровой комплекс, для взрослых — воркаут-зону. Есть футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки. Однако, судя по снимкам, аншлага там не наблюдается. А вот шезлонги не пустуют.

Отдельная тема — запрет на купание. Дети мочат ножки в воде, но купальники у горожан должны оставаться сухими. ОСВОД бдит, разместил здесь сезонный спасательный пост. Не забыли и напомнить про штраф в 3 базовые величины.

Одним словом, на «Жаре» если и можно принимать ванны, то только солнечные.

Судя по наблюдениям фотографа, люди это правило чтут. А вот утки — нет: наверное, читать не умеют.

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