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«Мальчики, я желаю вам, чтобы вы все вернулись в Беларусь с победой!»

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  • 14.08.2022, 15:37
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«Мальчики, я желаю вам, чтобы вы все вернулись в Беларусь с победой!»

Мама погибшего «калиновца» приехала на присягу добровольцев.

Мама погибшего бойца полка Калиновского «Волата» приехала на присягу белорусских добровольцев.

«Мальчики, я желаю вам, чтобы вы все вернулись в Беларусь с победой!» — обратилась к бойцам полка Калиновского мать Павла «Волата».

Командир роты разведки Павел «Волат», стоявший у истоков образования полка Калиновского, погиб 15 мая во время выполнения боевой задачи на юге Украины.

Решением Главного управления разведки Министерства обороны Украины представлен к медали «Україна понад усе!».

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