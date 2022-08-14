Польша прекратит выдачи виз россиянам 8 14.08.2022, 15:46

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Также Варшава выступает за общеевропейский запрет.

В Польше скоро примут решение о прекращении выдачи виз гражданам России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает visegrad24.

Таким образом, страна присоединилась к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании, которые пытаются ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.

Вавжик также отметил, что не все страны Евросоюза на это согласны.

«Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран о приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением», – сказал он.

Он также заявил, что Польша уже несколько месяцев выдает визы лишь тем россиянам, которые были вынуждены пересекать границу из-за работы — водители грузовиков, дипломаты, а также лица с картой поляка и члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

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