Стало известно имя одного из погибших пилотов самолета, упавшего в Слониме

Стало известно имя одного из погибших пилотов самолета, упавшего в Слониме1
- 14.08.2022, 15:59
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Он был в авиации с 1984 года и налетал более 3200 часов.
Среди пилотов, погибших при крушении самолета 13 августа, был Сергей Довгаль, директор «VRP Avia». Он был в авиации с 1984 года и налетал более 3200 часов.
Об этом сообщила Анастасия Тиханович, пишет сайт «Еврорадио».
Сергей Довгаль основал благотворительный фонд помощи инвалидам, проживающим в психиатрических интернатах, и людям с инвалидностью имени народного артиста Беларуси Александра Тихановича «Спирос».
В субботу во время празднования 770-летия Слонима при выполнении экскурсионных полетов разбился легкомоторный самолет. Два пилота погибли.