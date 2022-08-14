Стало известно имя одного из погибших пилотов самолета, упавшего в Слониме 1 14.08.2022, 15:59

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Он был в авиации с 1984 года и налетал более 3200 часов.

Среди пилотов, погибших при крушении самолета 13 августа, был Сергей Довгаль, директор «VRP Avia». Он был в авиации с 1984 года и налетал более 3200 часов.

Об этом сообщила Анастасия Тиханович, пишет сайт «Еврорадио».

Сергей Довгаль основал благотворительный фонд помощи инвалидам, проживающим в психиатрических интернатах, и людям с инвалидностью имени народного артиста Беларуси Александра Тихановича «Спирос».

В субботу во время празднования 770-летия Слонима при выполнении экскурсионных полетов разбился легкомоторный самолет. Два пилота погибли.

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