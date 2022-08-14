Оплаченный патриотизм россиян Владимир Пастухов

14.08.2022, 16:08

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Бухгалтеры в РФ стали важнее генералов.

За последние несколько недель в геометрической прогрессии стали множиться свидетельства того, что значительная часть «патриотично» настроенных жителей России любят Родину особою любовью – то есть за деньги.

Патриотизм и выплаты за участие в боевых действиях на территории Украины, которые в среднем в 10 раз превышают средние доходы по регионам как показало исследование «Новой газеты», действуют лучше, чем просто патриотизм.

О семьях убитых и раненых, более озабоченных проблемами с получением компенсационных выплат, чем попыткой осмыслить, за что и почему погибли их близкие, разговор отдельный. В глубинке мало кто скрывает, что люди едут в Украину заработать. Что-то мне подсказывает, что значение «соловьиных трелей» пропаганды в деле формирования русского экспедиционного корпуса сильно переоценено, а роль Министерства финансов сильно недооценена. Главный вклад в успехи российской армии вносят сегодня не генералы, а бухгалтеры, обеспечивающие эту армию пушечным мясом, которое генералы бездарно сжигают в украинской топке. В последнем случае сошлюсь на сомнительный авторитет Стрелкова – ему видней.

Особняком стоит поднятая Ольгой Романовой тема тюремного «добровольческого движения». Если сведения о массовом рекрутировании зеков в армию хотя бы частично подтвердятся, то это многое объяснит в характере и избыточной жестокости этой войны. Деньги плюс автомат в руках профессиональных убийц, выпущенных из тюрьмы, – это ли не «коктейль Молотова» России XXI столетия?

Похоже, процесс расчеловечивания жителей России, о котором много говорилось и писалось в начале этой войны (в том числе и мной), вступает в качественно новую стадию – стадию целенаправленного нравственного растления несовершеннолетнего в гражданском смысле народа. Последствия этого разврата, когда совесть глушат официально выплачиваемыми, немыслимыми по привычным меркам этого неизбалованного и неприхотливого в быту народа, Россия будет ощущать многие десятилетия спустя после окончания этой страшной войны.

Владимир Пастухов, Telegram

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