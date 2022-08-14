Беларусь ждет аномально теплая неделя 14.08.2022, 16:39

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Температура ожидается на 3-6 градусов выше климатической нормы.

Неделя с 15 по 21 августа будет аномально теплой второй декады последнего летнего месяца. Белорусский синоптик Дмитрий Рябов отметил в прогнозе на ОНТ, что гроз и дождей ожидается не много, а температура ожидается на 3-6 градусов выше климатической нормы.

- В начале недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, на фоне которого пройдут малоактивные атмосферные фронты. Они принесут переменную облачность и небольшие кратковременные дожди, - сообщил Рябов.

Днем в понедельник будет +21°С…+28°С, во вторник и среду +22°С…+28°С.

Во второй половине недели над Беларусью будет доминировать циклон с центром над Балтийским морем. Он принесет облачность, небольшие кратковременные дожди и температуру в дневные часы в четверг +26°С…+29°С, в пятницу +26°С…+30°С.

- И, предварительно - в следующие выходные атмосферными процессами станет управлять область высокого атмосферного давления, - сказал Рябов. - Ночью плюс +13°С…+17°С. Днем в субботу +25°С…+33°С, в воскресенье +27°С…+34°С.

Для второй декады августа это аномальные температуры - температурная среднесуточная норма августа равна +22°С.