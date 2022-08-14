закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске возле McDonald's открытым пламенем горел автомобиль

2
  • 14.08.2022, 16:59
  • 6,288
В Минске возле McDonald's открытым пламенем горел автомобиль

В машине были парень и девушка.

В Минске на улице Горецкого возле McDonald’s загорелся автомобиль.

О возгорании сообщили читатели сайта zerkalo.io. По их словам, это произошло между 15 и 15.30.

На место прибыли несколько машин МЧС и карета скорой помощи. Машину удалось потушить.

— В машине были парень и девушка. В скорой никого не увозили. Они держатся молодцом, девушка в стрессе — плакала, парень ее успокаивал, — рассказал нам один из свидетелей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников