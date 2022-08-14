В Минске возле McDonald's открытым пламенем горел автомобиль

В Минске возле McDonald's открытым пламенем горел автомобиль2
- 14.08.2022, 16:59
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В машине были парень и девушка.
В Минске на улице Горецкого возле McDonald’s загорелся автомобиль.
О возгорании сообщили читатели сайта zerkalo.io. По их словам, это произошло между 15 и 15.30.
На место прибыли несколько машин МЧС и карета скорой помощи. Машину удалось потушить.
— В машине были парень и девушка. В скорой никого не увозили. Они держатся молодцом, девушка в стрессе — плакала, парень ее успокаивал, — рассказал нам один из свидетелей.