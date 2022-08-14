В Беларуси достроили нефтепровод, который теперь никому не нужен 14.08.2022, 17:58

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Его хотели использовать для альтернативных поставок сырья.

В Беларуси завершили строительство магистрального нефтепровода «Гомель — Горки», который соединяет «Нафтан» и «Мозырский НПЗ». Об этом рассказал председатель концерна Андрей Рыбаков на заседании совета концерна «Белнефтехим».

Распряжение о строительстве нефтепровода «Гомель-Горки» протяженностью 207 километров и мощностью 6 млн тонн появилось в апреле 2020 года. Он соединяет северную и южную ветки нефтепровода «Дружба», а также нефтеперерабатывающие заводы «Нафтан» и «Мозырский НПЗ».

Это решение принималось на фоне перебоев в поставках в Беларусь российской нефти. Тогда Минск спешно искал альтернативных поставщиков сырья после того, как у Минска и Москвы возник спор по вопросу цен не российское сырье, отмечает zerkalo.io.

В начале 2020 года Россия даже прекращала поставки нефти в Беларусь на короткий срок. Власти Беларуси надеялись, что строительство нефтепровода «Гомель-Горки» позволит диверсифицировать поступление нефти в страну, так как тогда альтернативные поставки нефти шли в основном на «Мозырский НПЗ».

Завершить строительство планировали к 2023 году, сейчас в планах к концу 2022-го ввести нефтепровод в эксплуатацию. Однако с тех пор кардинально изменилась ситуация. В силу экономической и политической изоляции, в которой из-за войны в Украине оказались Минск и Москва, альтернативных источников для покупки нефти у Беларуси осталось крайне мало.

Читать полностью: https://news.zerkalo.io/economics/19945.html?c

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