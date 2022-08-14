Немецкая армия получила полноразмерные мишени в виде российских танков 2 14.08.2022, 19:26

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В том числе — в виде российских «Армат».

Австралийская компания GaardTech передала немецкой армии для военных учений полноразмерные мишени, симулирующие российские танки, в том числе новейшую российскую «Армату». Об этом сообщается в Twitter компании, пишет liga.net.

GaardTech создан бывшим австралийским солдатом Стеном Бисгаардом, 11 лет прослужившим в танковых войсках на танках Abrams. Идея GaardTech возникла у него во время прохождения службы в Афганистане. Находясь там, он обратил внимание на то, как сильно отличаются военные учения и реальное сражение.

Это побудило его заняться созданием полноразмерных мишеней, способных имитировать настоящие машины с тепловыми сигналами и электронными и радарными подписями.

Каталог 3D-роботизированной техники GaardTech сейчас насчитывает более полутора десятков единиц техники, в основном – российских танков. В каталоге есть танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, а также БМП-3, БМД-4, БТР-70, БТР-90, БРДМ-1 и т.д.

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