CNN: Украина использует психологический трюк? 14.08.2022, 19:47

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Возможно, ВСУ пытаются выманить российские войска с востока страны.

Можно сделать много наблюдений об Украине. Но автомобильная поездка по стране убеждает, что она очень большая. Трехнедельная поездка с юга на восток через прифронтовые села и города мимо окопов и посадок может многому научить.

Спустя шесть месяцев катастрофическая война, развязанная Владимиром Путиным, переживает стагнацию. Сцены, напоминающие траншейное противостояние Первой мировой войны и связанные с ней смерти и медленные завоевания, становятся все более распространенными. Линия фронта, которая простирается более чем на 1600 километров, твердеет. Но страна далеко за ней почти невредима, - пишет журналист CNN Ник Робертсон, совершивший долгое путешествие вдоль линии фронта, пишет «Зеркало недели. Украина».

В 50 километрах от фронта за городскими газонами уже ухаживают. А еще на несколько сотен километров дальше, в Киеве, снова работают дорогие рестораны, где в меню можно найти хорошее вино, охлажденное шампанское и свежую средиземноморскую рыбу. Это прекрасная земля с плодородными фермами и щедрыми урожаями, которым хватает солнца и дождя. Если стратегическая глубина – это то, что лежит за линией фронта, тогда у Украины все еще есть богатство. Американский журналист пишет, что больше всего удивляет количество мужчин призывного возраста по всей стране, не участвующих в боях. Украина в состоянии войны, но пока кажется, что не вся. Лишь часть потенциальной боевой силы находится сейчас в траншеях, сдерживая российскую армию.

Портные, писатели, художники, бизнесмены, журналисты и даже бывшие руководители сети McDonalds сдерживают наступление Путина. Но в Украине еще много тех, кого правительство может призвать на службу, если будет нужно.

«Большой вывод в том, что это не та война, которая закончится скоро. До сих пор даже не ясно, началась ли уже настоящая решающая битва или нет», - пишет Робертсон.

Реальность на метах

Никакую позицию на линии фронта нельзя оценивать изо дня в день. Но если провести несколько недель на передовой, разговаривая с людьми, появляется понимание реальности. Война переходит в медленную фазу, где контуры спорных территорий становятся четкими. Но детали этой линии могут меняться каждый день. Военные с обеих сторон часто строят опорные пункты в посадках, чтобы укрыться от беспилотников и ударов с воздуха. Но многочисленные поля в этой части Украины приводят к тому, что линии фронта обеих сторон расположены за много километрах друг от друга. И поэтому позиции реже меняются.

Военные на некоторых участках фронта на востоке сказали CNN, что видели, как половина российских войск отошла. Но из-за смеси звуков выстрелов артиллерии, РСЗО, ПВО, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия создается впечатление, что Россия бросила сюда все, что есть. А на южном участке фронта украинские солдаты рассказали, что российский контингент увеличивается, стягивая все больше сил. Чиновники Украины говорят, что ожидают российское наступление и построили свой контрнаратив. Они говорят о том, что собираются отвоевать Херсон в то время, когда Россия ужесточает обстрелы Николаева. Автор соглашается, что Херсон – логическая цель. Большинство российских войск расположены через Днепр. И это делает его ценным плацдармом для обеих сторон.

«Но реальность на местах говорит о том, что мы не видели накопления украинских сил. На самом деле все как раз наоборот. На больших участках у фронта не было солдат. И они не прятались среди деревьев. Дорог не касалась гусеничная боевая техника или танки. И на них не было следов грязи, которые бы говорили, что здесь проезжало большое количество войск. Россия ложью проложила путь к этой войне. Она врала миру, что не пойдет на вторжение, врала себе, что легкая победа ждет ее. Теперь она может стать жертвой другой тщательно продуманной лжи или информационной операции, распространяющей фальшивые утверждения об украинских намерениях. Шум вокруг украинского наступления на юге может оказаться лишь шумом, трюком, заставляющим Россию отправить свои войска с востока на юг», – пишет Робертсон.

Несмотря на то, что США передали Украине системы HIMARS и гаубицы M777, Великобритания – MLRS, а Польша – САУ «Краб», один факт не изменился: Россия все еще имеет численное преимущество над Украиной в пропорции пять к одному. Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что мира не будет, пока Россия не покинет все оккупированные территории, включая Крым, который был аннексирован в 2014 году. Но для этого ему понадобится армия, а не смесь из регулярных военных и добровольцев, как сегодня.

Сейчас мобильные телефоны часто заменяют защищенные системы связи, шлепанцы – военную обувь, а дружба – формальную командную структуру. Один доброволец-командир беспилотника сказал, что звонит по телефону своему приятелю-артиллеристу на обычный телефон, когда замечает хорошую цель. В объединенной военной структуре командир артиллерии видел бы данные с беспилотников в реальном времени. Украинская армия не отдаст даже метр земли без боя. Но, несмотря на то, что армия добровольцев поразила мир и удивила врага своей решимостью и стойкостью, освобождение территорий будет менее кровавым, если этим будет заниматься более интегрированная и профессиональная сила.

Неоднократно вдоль линии фронта военные рассказывали CNN, что когда они открывают огонь по российским силам, вражеские пушки умолкают. Западная помощь «покупает» облегчение, но не длительное избавление от угрозы. Бледные лица солдат и отстраненные взгляды могут сказать, как много времени они проводят, прячась в выкопанных лопатами сырых и вызывающих клаустрофобию норах, размышляя над тем, будут ли ракеты, летящие в их сторону, последним, что они увидят в жизни. Робертсон пишет, что люди, живущие вблизи фронта, привыкают к войне. Ощущения притупляются. Многие игнорируют взрывы. Люди уходят в укрытие только тогда, когда гремит особенно близко.

Местные больницы освобождают палаты, чтобы лечить раненых. Россия все чаще наносит удары по гражданским с помощью запрещенных кластерных бомб, что повышает количество потерь и сеет террор. Один из раненых рассказал американским журналистам, что сидел возле своего дома с друзьями, когда кластерная бомба упала и ранила троих из них. Его тело усеяно металлическими фрагментами, а нога сломана.

Отвратительный атавизм мировой войны охватывает Украину. Путинский ад принесет еще много страшных дней. Тем временем вторжение Путина еще не изменило свой ход в пользу Украины. Но оно слабеет. И это тоже польза.

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