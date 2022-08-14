«Начал делать поворот налево — и резко полетел носом вниз» 14.08.2022, 19:49

1,802

Появились подробности падения самолета в Слониме.

Вечером 13 августа в Слонимском районе недалеко от деревни Рязановщина разбился аэроплан и погибли два человека. В этот день Слоним отмечал 770-летие. Узнали от очевидца трагедии подробности. Также стали известны имена погибших пилотов, пишет zerkalo.io.

Леонид (имя изменено) работает таксистом. По его словам, он видел весь полет аэроплана.

— Я ехал на заказ. Ехал по трассе, вижу — взлетает аэроплан. Стал помедленнее ехать, было интересно посмотреть, — рассказывает мужчина. — Аэроплан поднялся примерно на высоту девятиэтажного дома. Начал делать поворот налево — и резко полетел носом вниз.

По словам Леонида, он не сразу понял, что произойдет трагедия.

— Думал, может, пилот делает всякие маневры, чтобы попугать пассажира. Но я ошибся. Аэроплан полетел вниз под прямым углом — как стрела. Никакого взрыва не было. Просто разлетелись осколки.

Мужчина говорил, что очевидцев происшествия было очень мало.

— На взлетно-посадочной полосе стоял небольшой бус. Думаю, он сопровождал аэроплан. Поэтому, когда тот упал, бус сразу рванул на место падения. Других людей не было в поле вообще.

Леонид признался, что не слышал какие-то крики, потому что в машине была музыка, и в открытое окно дул ветер.

— Я не стал останавливаться — спешил на заказ. Но уже через минут 5−7 ехал назад в Слоним и видел, что к аэроплану с мигалками направлялись пожарная и скорая.

По информации журналистов, погибли Сергей Довгаль и Владимир Филон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».