Белорус, который необычно продавал машину в TikTok, теперь рекламирует самодельный «спорткар» 14.08.2022, 20:09

Он стал настоящей звездой Сети.

Белорус, необычно продававший автомобиль в TikTok, уже продает самодельный спорткар, пишет «Комсомолка».

Напомним, что видео с продажей авто за сутки собрало 1,6 миллиона просмотров. Молодой человек на видео в деловом костюме, рубашке, галстуке и черных туфлях пытается продать старенькую «Audi».

- Если у вас нет данного спорткара - фатальная ошибка. Здесь установлены колеса разного диаметра для увеличения мощности. Здесь используются все цвета радуги для привлечения внимания. Здесь установлена система педалирования мощностью одна человеческая сила, - говорит парень на видео.

Также молодой человек обращает внимание на «современное мультимедиа», «спортивное кресло и музыкальную систему», установленные в спорткаре.

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