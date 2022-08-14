Политзаключенного Емельянова вновь отправили в ШИЗО 2 14.08.2022, 21:02

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Кроме того, у него изъяли 22 книги, машинку для стрижки и сгущенку.

Политзаключенного Никиту Емельянова вновь поместили в штрафной изолятор на 7 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна». Официальная причина неизвестна.

В волковысскую колонию №11 Емельянова перевели 13 июня, а после на 18 суток также поместили в ШИЗО. Кроме того, у него изъяли 22 книги, машинку для стрижки и сгущенку.

Анархисты Никита Емельянов и Иван Комар 12 февраля 2020 года были осуждены на 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима каждый. Их признали виновными в порче имущества и незаконных действиях с горючими веществами в группе по предварительному сговору. Речь идет о двух акциях: в здание суда бросили лампочку с краской, а в здание СИЗО — бутылку с зажигательной смесью, которая в итоге не загорелась.

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