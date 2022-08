Управа на кремлевских шантажистов Андрей Пионтковский

14.08.2022, 21:56

3,220

Друзья Украины прекрасно понимают замысел загнанного в угол военного преступника.

А действительно, почему собственно Украина до сих пор не является членом НАТО (partofit) несмотря на то, что она сегодня единственная страна, которая отважно и эффективно выполняет ту миссию, ради которой эта почтенная организация и была создана – защита Западной цивилизации от экспансии вечных наследников Чингиз-хана и Иосифа Сталина. Украинцы сражаются прежде всего за свою свободу и независимость. Но в случае их поражения некому уже будет защищать от путинских варваров комфортную гедонисткую политкорректную Европу.

Понимая, что в вопросах собственной безопасности рискованно полагаться исключительно на США, европейцы более полувека вели бесплодные разговоры о создании европейской армии. И вот как Венера (на пару с Марсом) из пены морской весной 2022 года явилась миру европейская армия – героические Вооруженные Силы Украины. И никакой другой европейской армии у Европы не будет.

Это новая военно-политическая реальность, которая ломает сложившиеся на Западе десятилетиями шаблоны и стереотипы. Но вернемся к поставленному нами вопросу. Есть две группы причин, по которым Запад упорно отказывает (отказывал?) Украине в стремлении, закрепленном в Конституции. Во-первых, причины официально декларируемые. Украина де не вполне отвечает высочайшим критериям клуба наиболее продвинутых стран Свободного мира: разделение властей, гражданский контроль над военными, свобода слова, экономическая транспарентность. Похвальное требовательность к кандидатам, но при всем уважении к недавно принятым в НАТО без всяких проволочек государствам – Албания, Черногория, Северная Македония – неужели все они являются столь недостижимыми маяками в следовании этим высоким стандартам для молодой украинской демократия?

Значит, существовали иные, реальные причины отказа принять Украину. Они очевидны и все их прекрасно понимали. Прежде всего, страны НАТО не горели желанием брать на себя по статье V Устава юридические обязательства сражаться на территории Украины, защищая ее от возможной российской агрессии. В постиндустриальных обществах очень трудно убеждать и посылать людей умирать за Киев.

Одной этой причины было бы достаточно. Но была и еще одна. До самого последнего времени не только огромная колонна щедро оплачиваемых Кремлем агентов влияния, но и еще большее количество полезных буржуазных идиотов хором повторяли одну и ту же мантру «We need Russians!».

«Нам нужны русские, чтобы вместе бороться с исламским терроризмом. Чтобы вместе противостоять растущим амбициям Китая. А как же без русских мы будем бороться с глобальным потеплением и гендерным неравенством. Для решения всех этих фундаментальных проблем нашей безопасности надо пойти навстречу русским в ряде второстепенных для нас, но весьма чувствительных для них вопросов, касающихся их ближнего зарубежья».

Киссинджер давно занимаемся внешней политикой. Иногда успешно. Так своей искусной китайской стратагемой Киссинджер выиграл у СССР третью (холодную) мировую войну. А через 50 лет подсказал победную для Украины и всего Свободного Мира формулу эндшпиля 4-ой мировой войны.

Пятимесячный опыт украино-русской войны опрокинул все прогнозы западных разведок. Он убедительно продемонстрировал, что для того, чтобы защитить своего союзника Украину и себя самих, западным обывателям вовсе не потребуется умирать за Киев. Битву за Киев выиграли сами украинцы, отразив нападение «второй в мире армии».

Западному же обывателю потребуется всего лишь выдержать такие тяжелейшие военные испытания как повышение на 2 доллара цены за галлон бензина в США или понижение комнатной температуры на 1 градус в Германии.

Ну и, разумеется, союзники по НАТО и прежде всего США должны будут непрерывно снабжать сражающуюся с абсолютным злом европейскую армию самым современным западным оружием и предоставлять ей спутниковую разведывательную информацию в режиме реального времени.

Именно этот устойчивый механизм взаимодействия Украины и НАТО сейчас постепенно налаживается, несмотря на отчаянное сопротивление путинской пятой колонны на Западе. В результате Украина на наших глазах становится де-факто не просто членом НАТО, а лидером НАТО, лидером Свободного мира в его сопротивлении агрессору, развязавшему 4-ую мировую войну против (как тот сам ежедневно бахвалится) всего Запада.

Путин понимает, что стратегически он проигрывает войну. Поэтому ракетный террор и ядерный шантаж он сочетает с отчаянными закулисными попытками добиться прекращения огня, пока он еще контролирует значительную часть украинской территории. Что позволит его пропаганде продать это соглашение глубинному народу как некую «победу». И самая главная его надежда - отрезать Украину от своих союзников по НАТО. Прекрасно представляю, какой вой всей путинской клаки раздастся в Вашингтоне немедленно после подписания соглашения о прекращении огня: «Достигнуто хрупкое перемирие. Дадим миру шанс! Немедленно прекратить все поставки оружия Украине!».

Друзья Украины прекрасно понимают замысел загнанного в угол военного преступника. Напомню, что официальная позиция коллективного Запада (включая Украину) формулируется сегодня следующим образом:

Прекращение огня возможно только после отвода всех российских формирований за линию 23 февраля. Украине будет оказана вся военная помощь, необходимая для принуждения ВС РФ к этому отводу.

Киссинджер развивает эту позицию, отвечая на вопрос, а каковы будут гарантии безопасности Украины после прекращения огня:

Ukraine will be rearmed and closely connected to NATO, if not part of it.

Что означает, что гарантии безопасности Украины после прекращения огня остаются прежними - де-факто членство Украины в НАТО, полноценное военное союзничество. Не исключается и юридическое оформление этой реальности.

Об этом мимоходом как о само собой разумеющемся говорит не кто иной как Киссинджер, последние лет двадцать горячо выступавший за «финляндизацию» Украины. Что ж он парадоксально и сегодня остался верен этой дорогой ему идее. Но оцените, какой тектонический сдвиг произошелв настроениях всего Запада. В том числе и в отношении Финляндии. Еще в прошлом году вступление Финляндии в НАТО было невозможным. Кстати, обратите внимание с каким смирением, дружелюбно помахивая хвостиком, встретил очередную волну расширения НАТО (6-ую по его классификации) страшный и ужасный Кремль. Где мордастый Рябков, требующий от финнов собирать манатки и убираться вон? 5 месяцев войны в Украине изменили все. Запад перестал бояться кремлевских шантажистов. На них нашлась управа. Теперь они сами навсегда будут бояться.

Но гарантии безопасности Украины должны основываться, конечно, не на цитатах из интервью маститых политологов, а на документах, подписанных главами государств.

Формулу Киссинджера можно принять за основу такого пакета гарантий с заменой предположительного if not на решительное и определенное and. Формализация сложившихся союзнических отношений не только уместна, но и совершенно необходима для того, чтобы обеспечить безопасность Украины и лишить врага его последних иллюзий. Лидеры Большой тройки (Украина, Великобритания, США) победителей в 4-ой мировой войне могли бы сделать следующее заявление:

Мы стремимся к максимально мирному решению вопроса о полном восстановлении территориальной целостности Украины. Мы готовы рассматривать предложения посредников о прекращении огня. Абсолютным приоритетом при этом для нас будет обеспечение безопасности Украины и после прекращения военных действий. Мы пришли к выводу, что лучшей такой гарантией станет юридическое оформление наших союзнических отношений – немедленное вступление Украины в НАТО по примеру Финляндии и Швеции. Это не переговорная позиция для будущих контактов с Москвой. Это принятое нами решение.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».