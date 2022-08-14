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«Ищите способ шатать систему»

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  • 14.08.2022, 22:07
  • 1,140
«Ищите способ шатать систему»

Белорусы — партизанский народ.

Так давайте не дадим лукашистским гадам, оккупировавшим нас, жить спокойно, пишет читатель Telegram-канала «Баста!»

Ищите способ шатать систему. Каждый — как может. От миллиона маленьких порезов кровавая диктатура издохнет, я вам обещаю. Главное — не останавливаться и долбить при малейшей возможности.

Подумайте, что конкретно вы можете делать, и делайте! Не ждите, что кто-то другой будет бороться вместо вас, это так не работает. Возьмите уже на себя ответственность, если вы все же хотите жить в нормальной стране. Чем дольше узурпатор продержится у власти, тем дольше нам потом выплывать с того дна, на которое он опускает нашу страну.

Главное — не депресуйте! Ищите вдохновение! Пускай это будут ваши планы на будущее, политзаключенные, которых мы хотим поскорее увидеть на свободе, законы, которые работают, достойные зарплаты, все что угодно! Только не апатия! Мы все должны поддерживать друг друга и держать строй. Тогда все обязательно получится!

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