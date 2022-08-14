ВСУ показали, как проходят учения украинских защитников в Британии 14.08.2022, 22:34

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Планируется, что учения пройдут 10 тысяч украинских военных.

В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ показали, как проходят тренировки защитников.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

Великобритания организовала масштабные военные учения для украинских бойцов. Защитников тренируют иностранные инструкторы, в частности из стран НАТО. Планируется, что учения пройдут 10 тысяч украинских военных.

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