42 государства призвали Россию вывести войска с Запорожской АЭС 15.08.2022, 1:00

РФ заняла крупнейшую в Европе электростанцию в начале марта.

42 страны мира призвали Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции, сообщает «Радио Свобода».

Россия заняла крупнейшую в Европе электростанцию в начале марта, на ней продолжает работать украинский персонал. В последние недели на территорию станции несколько раз падали снаряды после артиллерийских обстрелов, Киев и Москва обвиняют в этом друг друга.

Обращение выпущено от имени 42 стран: в том числе, всех стран Евросоюза, Австралии, Великобритании Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Молдовы, Новой Зеландии, Норвегии, Северной Македонии, США, Черногории, Южной Кореи и Японии. В тексте Россию призывают вывести вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины.

«Размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены Международного агентства по атомной энергии», — говорится в тексте. В обращении отмечается, что присутствие российских военных мешает Украине соблюдать обязанности по сохранению ядерной безопасности, а МАГАТЭ — исполнять свои полномочия атомного регулятора на объекте.

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