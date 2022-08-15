Российское военное командование бежит из Херсона 15.08.2022, 3:00

Российские оккупанты уже понимают, что все намеченные ими планы для области не сбудутся.

Большинство военного командования российских оккупантов уже выехали из Херсона.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона, пишет unian.net.

Комментируя оперативную ситуацию в области, в частности о том, что украинская артиллерия уничтожила все мостовые переправы через Днепр и сейчас россияне перебрасывают все командование на правый берег, он сказал: «Я могу это подтвердить. Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который бы удовлетворял их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, которая расположена именно возле Херсона».

Он так же подтвердил, что все эти артерии находятся сейчас под полным огневым контролем Вооруженных сил Украины.

«Видимо это и стало основной причиной того, что российское военное командование действительно оставило Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, именно об этом есть сведения», - отметил Соболевский.

Он добавил, что Антоновский мост, несмотря на попытки российских оккупантов его отремонтировать, сейчас в таком состоянии, что его без большого риска невозможно использовать даже как пешую переправу.

«Даже как пешую переправу - это будет большой риск для людей, если бы они (оккупанты - прим.) открыли этот мост вообще. Он закрыт для людей, они не подпускают гражданских к этому мосту сегодня. Там уже большое количество повреждений и после каждого очередного удара ВСУ по нему это все накапливается. Они пытались там действительно делать какой-то ремонт, но весь ремонт – это снять поврежденное покрытие, положить туда бетонную плиту и закрыть дорожным покрытием...Оккупанты уже понимают, что ВСУ в любое время могут эти ремонтные работы остановить. Я уверен, что этот мост в военном плане орки уже использовать не смогут», - подчеркнул первый заместитель председателя облсовета.

Он считает, что сейчас у российских оккупантов очень плохое моральное состояние, потому что все их планы относительно Херсонской области оказались невыполнимыми.

«На самом деле у них очень плохое моральное состояние. Они понимают, что все их сценарии, которые они запланировали для Херсонской области, они не реализуются. Не получилось ничего сейчас, ничего не получится и в будущем. Поддержки населения нет... А на фоне постоянных успехов ВСУ еще и военное руководство оставило Херсон, то есть моральное состояние оккупантов вообще никакое», - добавил Соболевский.

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