Прогноз курсов валют: стоит ли бежать в обменники 4 15.08.2022, 7:54

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Вторую неделю сохраняется высокий объем торгов долларом США.

Евро начал оживать на прошлой неделе, показав ожидаемый рост. На белорусском валютном рынке тренды этой недели будут задавать новости из России. И вот, чего стоит ждать от курсов валют в середине августа, пишет myfin.by.

Основным итогом прошлой недели (реализовался в соответствии с нашим прогнозом) стало укрепление курса евро и снижение курса российского рубля на белорусском валютном рынке.

Точно так же изменялся курс основных «недружественных» валют на российском финансовом рынке, где курс доллара в конце прошлой недели перешагнул в моменте отметку в USD/RUB 61,00, но к окончанию торгов закрылся на уровне в USD/RUB 60,55. От годового минимума в июне 2022 года курс российского рубля поднялся уже более чем на 20%.

Исходя из последнего отчета Центробанка России, крайне низким курсом рубля в июне-июле воспользовались физические лица – резиденты РФ, но не для формирования депозитных счетов, а для перевода иностранной валюты в зарубежные банки.

Далее Банк России ожидает повышения спроса на иностранную валюту в силу восстановления импорта в Российскую Федерацию.

Проецируя этот прогноз на белорусский валютный рынок не исключено снижение курса российского рубля к белорусскому до уровня в RUB/BYN 4,000.

Что будет с долларом и евро

Как при таком развитии событий может повести себя доллар США и евро?

Объединенная валюта в середине прошлой неделе получила импульс роста к американскому доллару на фоне статистики из Штатов по инфляции. Весь финансовый мир с вниманием наблюдает за продолжающейся борьбой Федеральной резервной системы с инфляционными показателями первой экономики мира.

С начала года ФРС сделала несколько шагов по повышению процентной ставки и довела ключевой показатель монетарной системы до текущих 2,50%.

Ближайшее заседание комитета ФРС по монетарной политике состоится 21 сентября 2022 года, и пока остается загадкой, каков будет следующий шаг регулятора.

Последние данные инфляции в США, которые вышли в среду 10 августа, показали снижение индекса потребительских цен до 8,5% против июньских 9,1%. Очевидно, что до сентябрьского заседания ФРС будет еще один отчет по инфляции, после которого картина станет более понятной – временное ли это явление замедление инфляции или это начало восстановления экономики Штатов.

Пока что евро на экономических новостях прошлой недели перешагнуло порог в EUR/USD 1,0300 и два раза, в среду 10 августа и четверг 11 августа, поднималось до EUR/USD 1,0356–1,0358.

Что с валютами на белорусском рынке

На белорусском валютном рынке эти тренды недели отразились аналогичным образом.

Доллар США за неделю сдал позиции на -0,57% и пятничные торги закрылись на уровне USD/BYN 2,5797. К началу года курс доллара вырос на незначительные +1,24%.

Примечательно, что вторую неделю сохраняется высокий объем торгов долларом США при относительно невысоком (применительно к белорусскому валютному рынку) уровне волатильности. За вторую неделю августа через рынок было реализовано $120,397 млн, за первые две недели августа суммарно $243,867 млн.

Евро в середине прошлой неделе вырвалось в лидеры роста белорусского рынка и к окончанию торгов рост курса евро составил +0,26%. Закрылась неделя на отметке EUR/BYN 2,6482. С начала года пока сохраняется снижение курса на -8,13%.

В четверг и пятницу на торгах по евро также был зафиксирован достаточно высокий торговый объем в почти 71 млн евро за два дня.

Российский рубль, как мы и ожидали, снизился в цене по отношению к белорусской валюте. Курс пары RUB/BYN на торгах в пятницу остановился на RUB/BYN 4,2321 за 100 российских рублей. С начала недели пара RUB/BYN потеряла -1,51%, с начала текущего года рост курса российского рубля замедлился до +23,31%.

Чего ждать от курсов до конца недели

Поскольку на начинающейся неделе новостной фон ожидается умеренным, можно полагать, что сформировавшиеся в первые недели августа тренды сохранят свою направленность.

Российский рубль вероятнее всего продолжит движение на российском рынке вверх, выше отметки в USD/RUB 61,00. На белорусском валютном рынке, соответственно, можно ожидать снижение российской валюты до RUB/BYN 4,1000 за 100 российских рублей.

Доллар США, скорее всего, останется около текущих значений.

Евро на торгах в Минске при этих условиях может минимально вырасти до EUR/BYN 2,6500–2,6550.

И вишенка на торте – по итогам четверга золото уверенно закрепилось выше $1800 за тройскую унцию. Вечные ценности не сдаются!

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