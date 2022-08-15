Лукашенковские пропагандисты сами создают «СМИ», которые цитируют 1 15.08.2022, 8:02

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Грязная и примитивная работа.

Журналист Дмитрий Гурневич, листая ленту новостей от БелТА, обратил внимание на пропагандистский перепост якобы с польского телеграм-канала и объясняет в «Фейсбуке», почему явный фейк здесь даже не столько сама информация, как ее источник.

— На Белте новость: Польские Telegram-каналы учат своих подписчиков, как замораживать хлеб, чтобы он сохранился подольше.

Оставим в стороне тот факт, что телеграм вообще не является для поляков источником информации. Для них телеграм — это как для белорусов Tumblr: может, слышали, пару тысяч или десятков даже раз или два были, но не более того.

Но допустим, кто-то в Беларуси верит, что миллионы поляков там зависают (польские СМИ и блогеры там просто не присутствуют). Заходим по ссылке дальше — она ведет на страницу Соловьева. У него, в свою очередь, нет никаких ссылок на телеграм-каналы, а есть скрин с какого-то одного канала. Одного, хотя в новости фигурируют телеграм-каналы во множественном числе.

Заходим в этот канал. У него 9 тысяч подписчиков. Находим пост с советом замораживать хлеб (за три дня его прочитали 370 человек).

И что сразу цепляет? Что заголовки многих постов в канале написаны с ошибками, очевидно, что через гуглтранслейт, в том числе и упомянутый, о хлебе. Там ошибка, которую поляк просто не может допустить. Сам текст сообщения также сделан абы-как, автор якобы ссылается на какой-то портал, но сам портал не называется.

Очевидно, автор скопировал текст с польской новости, но не до конца понял все выражения и поэтому не счел необходимым, чтобы его подкорректировать. Придумал сенсационный заголовок, перевел через не идеальный гугл и выставил как есть, ведь поляка, чтобы проверить, рядом не было.

Очевидно, чтобы цитировать «горячие новости», пропагандисты сами создают «СМИ», которые они цитируют. Но делается это настолько грязно и примитивно, что даже сложно представить адресата таких фейков, если это не искренние читатели Белты и Соловьева, что само по себе диагноз.

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