СМИ: Настроения в Кремле — панические 6 15.08.2022, 8:05

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Окружение Путина направило Западу сигнал о желании вести переговоры.

Идут уже 173-е сутки полномасштабной войны, которую Россия ведет в Украине, в западных СМИ появилась информация, что некий высокопоставленный кремлевский чиновник тайно обратился к Западу, с просьбой помочь положить конец этой войне. Якобы он заявил, что Кремль в панике и отчаянно нуждается в прекращении войны.

Об этом пишет британское издание The Daily Mirror.

Информация, переданная этим кремлевским чиновником была распространена среди западных спецслужб. Отмечается, что старшие офицеры и чиновники, близкие к президенту России Владимиру Путину, встревожены западными санкциями и спадом экономики, вызванным войной.

Некоторые кремлевские деятели также обеспокоены все более тревожными рисками, такими как боевые действия на Запорожской атомной электростанции в Украине.

«Представитель путинского ближайшего окружения направил Западу сигнал о желании вести переговоры. Настроение кремлевской элиты — паническое», - сказано в отчете об информации от кремлевского чиновника, которого назвали «одним из столпов режима».

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