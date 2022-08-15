Израиль нанес удары вблизи российских баз в Средиземном море 15.08.2022, 8:08

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Ранее израильское военное командование таких ударов избегало.

Израиль нанес серию ударов по иранским целям в воскресенье вблизи родины сирийского президента Башара Асада, а также вблизи основных сирийских баз России на побережье Средиземного моря. Об этом со ссылкой на региональную разведку и сирийские военные источники пишет Reuters.

«Сирийская армия ранее сообщила, что трое военных были убиты и трое ранены в результате двух одновременных атак Израиля к югу от провинции Тартус и еще одной на столицу Дамаск. В нем не сообщается подробностей относительно конкретных мест (попаданий).

Удары по северо-восточной окраине Дамаска поразили форпосты ливанской проиранской группировки Хезболла, сообщили двое сирийских военных перебежчиков, которые разбираются в ситуации в регионе», – говорится в сообщении британского агентства.

Офицер сирийской армии в прибрежном регионе Тартус сообщил на условиях анонимности, что иранская база вблизи села Абу-Афса, подвергшаяся обстрелам, расположена рядом с противовоздушной обороной и радиолокационной станцией поблизости.

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